Памфилова предложила устраивать каникулы на время выборов

Председатель ЦИК России Элла Памфилова выступила с предложением установить неделю каникул в октябре для проведения выборов.

Об этом глава ЦИК сообщила во время посещения общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Как отметила Памфилова, перепись населения проводится в октябре, поскольку этот месяц считается самым маломобильным.

«В школах в конце октября как раз каникулярная неделя есть, понятно, что не во всех. Но если где-то к единому знаменателю подумать, посмотреть учреждения, сделать каникулярную неделю, то можно было бы проводить без больших потерь. Это мое предложение», — сказала она.

Как писала Gazeta.SPb, ранее Элла Памфилова сообщила, что за двое суток на 45 избирательных участках в 14 регионах России выявили 7 465 недействительных бюллетеня.