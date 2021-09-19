Памфилова: на выборах в 14 регионах России признали недействительными 7,5 тысяч бюллетеней

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу восьмого созыва. По информации ЦИК, за двое суток на 45 избирательных участках в 14 регионах России выявили 7 465 недействительных бюллетеня.

Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Так, в Республике Адыгея, Брянской, Ивановской и Кемеровской областях обнаружены вбросы. В этих регионах, кроме Ивановской области, уже освободили от должности председателей избиркомов, на территории которых зафиксировали нарушения.

В Республике Мордовии выявили брак печати бюллетней — бланки не считывались электронным комплексом (КОИБом). А в Ленинградской и Московской областях заметили некачественно оформленный реестр выездного голосования. В Челябинской области реестр заявления устных обращений граждан о голосовании вне избирательных участков признан недействительным.

В Ульяновской области член комиссии с правом решающего голосован заполнил бюллетень за избирателя, а в Самарской области — проголосовал за родственника. В Кемеровской области обнаружили нарушение целостности сейф-пакета, на Камчатке у переносного ящика для голосования вдруг отвалилась крышка. Наконец, в Башкортастане переносной ящик забыли опечатать, и в этом же регионе в ящике для голосования вне участке обнаружили на один бюллетень больше, чем должно быть согласно подсчетам.

Памфилова подчеркнула, что за нарушениями и недочетами следят «жестко и требовательно». «В случае малейших сомнений мы рекомендуем признавать бюллетени недействительными», — подчеркнула глава ЦИК.

Напомним, что жители Петербурга голосуют не только за депутатов Государственной думы, но и выбирают парламентариев и мундепов в МО Автово и Ланское.