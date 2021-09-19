Явка на выборах в петербургский ЗакС составила 31,35%

Явка на выборах в петербургский ЗакС составила 31,35%
Выборы в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

В Северной столице России объявили явку на выборах в Государственную Думу и в городское Законодательное Собрание. Напомним, в Петербурге к концу подходит третий день голосования.

В воскресенье, 19 сентября, член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин объявил, что на 18:00 явка на выборах в Госдуму составила 33,6%, а в Законодательное собрание города – 31,35%.

Инфографика Gazeta.SPb

Отметим, днем в воскресенье глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в Петербурге наблюдается самая низкая явка среди всех российских регионов.

Инфографика Gazeta.SPb

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что к полудню явка на выборы в Госдуму превысила 23%, а на парламентские – 21%.

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Явка на выборах в петербургский ЗакС составила 31,35%
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