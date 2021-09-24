Глава ЦИК Памфилова раскритиковала выборы в Петербурге

Глава ЦИК Памфилова раскритиковала выборы в Петербурге
Памфилова прокомментировала выборы в Петербурге. Фото: kremlin.ru

Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала выборы в петербургский парламент. Особое внимание она обратила на округ в центре города, где выдвигался лидер фракции «Яблока» Борис Вишневский.

Она напомнила, что Вишневский, который баллотировался в Госдуму и в городской парламент, а в одном с ним округе появились еще два кандидата, перед выборами сменившие имена на Борисов Вишневских и отрастившие бороды. По словам Памфиловой, Горизбирком не применил никаких мер в этой ситуации.

Nезки парламентария отрастили бороды и стали еще более похожими на депутата. Фото: скриншот twitter.com/visboris

По данным ЦИК, Памфилова заявила, что городской избирком мог добиться снятия с выборов двойников, но вместо этого городская комиссия «самоустранилась»

Глава Центризбиркома также выразила мнение, что большинство нарушений на выборах в Северной столице происходило при попустительстве сотрудников правопорядка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после выборов Центризбирком России собирается подготовить для законодателей рекомендации по запрету использования «технологии двойников».

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