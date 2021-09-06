«Это позорище»: ЦИК собирается бороться с кандидатами-«двойниками» после истории с Вишневским

Выборы в этом году пройдут в течение трех дней. Фото: Baltphoto

Выборы в этом году пройдут в течение трех дней. Фото: Baltphoto

После выборов Центризбирком России собирается подготовить для законодателей рекомендации по запрету использования «технологии двойников». Так глава комиссии Элла Памфилова отреагировала на предвыборную кампанию в Петербурге, где двое кандидатов-самовыдвиженцев стали тезками Бориса Вишневского и отрастили бороды, как их коллега.

Фотографию плаката, который будет висеть на избирательных участках во время выборов, опубликовал кандидат от «Яблока» Борис Вишневский в Twitter. На нем видно, что тезки парламентария отрастили бороды и стали еще более похожими на депутата.

В ЦИК отреагировали на ситуацию. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, комиссия давно пытается предпринять разные меры, но «закон таков, что их очень мало».

«Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков. Это просто издевательство над избирателями», — заявила она в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM».

Как уточнила Памфилова, у ЦИК нет права законодательной инициативы, но комиссия собирается подготовить предложения для новых законодателей после выборов.

«Я надеюсь, что с учетом того, что это все предается большой огласке, избиратели разберутся», — добавила она.

Отметим, что в Петербурге появились два двойника кандидата от партии «Яблока», депутата ЗакСа Бориса Вишневского. Ранее они уже сменили себе имя и фамилию и стали его полными тезками. Теперь они более похожими на него еще и внешне.

В этом году выборы в Госдуму будут проходить в течение трех дней – 17,18 и 19 сентября.