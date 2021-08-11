Легендарный хоккейный вратарь Тони Эспозито умер от рака

Легендарный хоккейный вратарь Тони Эспозито умер от рака
Хоккеист Тони Экспозито скончался от рака. Фото: Pixabay

Легендарный спортсмен Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Тони Эспозито, который играл за «Чикаго Блэкхоукс» и другие клубы, ушел из жизни на 79-ом году жизни. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

О кончине голкипера рассказали в пресс-службе Континентальной лиги.

Известно, что Эспозито был в составе «Чикаго» 15 лет. Он играл с 1969 по 1984 год. На счету хоккеиста три награды «Везина Трофи» и приз лучшему новичку сезона.

Помимо прочего он дважды оказывался в финале Кубка Стэнли, однако «Чикаго» каждый раз проигрывал хоккейному клубу «Монреалю».

Хотя до этого Тони Эспозито уже становился обладателем главного трофея НХЛ, когда находился в составе «Монреаля».

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

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