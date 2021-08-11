Отец погасил долг по алиментам, чтобы не остаться без машины

Отец погасил долг по алиментам, чтобы не остаться без машины
Текущие алиментные платежи нарушителя остаются на контроле судебного пристава. Фото: пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу

Жителю Петербурга пришлось погасить долг по алиментам перед четырехлетней дочерью, чтобы сохранить право управлять автомобилем. Ему хватило одного предупреждения от судебных приставов.

Как сообщили в пресс-службе городского управления ФССП, 35-летний мужчина не хотел выплачивать алименты в пользу маленькой дочери. Он накопил долг на 100 тысяч рублей. Неплательщик не мог совершать никаких действий в отношении доли в квартире, выехать за границу из-за вынесенных ограничений.

На него повлияло лишь предупреждение о том, что его могут лишь права управления автомобилем и подвергнуть административному наказанию. Автомобиль у него был старенький, но очень любимый. Спустя некоторое время он собрал нужную сумму и погасил долг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец провел 7 суток в изоляторе за долги по алиментам.

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Отец погасил долг по алиментам, чтобы не остаться без машины
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