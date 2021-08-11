Отец погасил долг по алиментам, чтобы не остаться без машины

Жителю Петербурга пришлось погасить долг по алиментам перед четырехлетней дочерью, чтобы сохранить право управлять автомобилем. Ему хватило одного предупреждения от судебных приставов.
Как сообщили в пресс-службе городского управления ФССП, 35-летний мужчина не хотел выплачивать алименты в пользу маленькой дочери. Он накопил долг на 100 тысяч рублей. Неплательщик не мог совершать никаких действий в отношении доли в квартире, выехать за границу из-за вынесенных ограничений.
На него повлияло лишь предупреждение о том, что его могут лишь права управления автомобилем и подвергнуть административному наказанию. Автомобиль у него был старенький, но очень любимый. Спустя некоторое время он собрал нужную сумму и погасил долг.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец провел 7 суток в изоляторе за долги по алиментам.