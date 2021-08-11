Петербуржца, до смерти избившего студента, заключили под стражу

В Петербурге суд отправил под стражу Вадима Андриянова, обвиняемого в нападении на студента на улице Кораблестроителей. Он останется в СИЗО до 9 октября.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, постановление о заключении Андриянова под стражу вынес Василеостровский районный суд. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следователей, Андриянов в ходе ссоры с 20-летним студентом нанес ему множественные удары неустановленным предметом в область туловища. От полученной тупой травмы живота молодой человек скончался.

Обвиняемый и адвокат настаивали на домашнем аресте, поскольку он положительно характеризуется, проблем с законом в прошлом у него не было, а также имеет маленьких детей на иждивении.

Напомним, инцидент произошел 9 августа на улице Кораблестроителей. Андриянов вызвал полицию и сообщил, что кто-то пытался проникнуть в его автомобиль Mitsubishi Pajero. Он вышел проверить машину и заметил неизвестного, который что-то делал у капота автомобиля. Далее, как мужчина рассказал полицейским, он слегка ударил парня ладонью по ягодицам, после чего молодой человек упал и умер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у умершего якобы от удара по ягодицам студента нашли разрыв толстой кишки.