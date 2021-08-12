В Ленобласти доверчивый петербуржец сам отдал угонщице ключ от авто

В Ленобласти доверчивый петербуржец сам отдал угонщице ключ от авто
Женщина угнала "Шевроле Круз" в Новогорелово. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в поселке Новогорелово полиция поймала женщину, которую подозревают в угоне иномарки.

Об этом 12 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Оказалось, что днем ранее, среди ночи, в полицию обратилась 30-летняя женщина, она заявила, что буквально полчаса назад неизвестная дама угнала у ее доверчивого супруга автомобиль «Шевроле Круз» стоимостью 500 тыс. рублей.

Все случилось у дома 15 на улице Современников. 32-летний мужчина сам отдал ключ от машины неизвестной. Кроме того, также разрешил осмотреть авто внутри. Не долго думая, пока пострадавший отлучился в магазин, женщине села в машину и уехала в неизвестном направлении.

Правоохранители ввели план «Перехват» и уже через час авто нашли у дома 2 по площади Конституции. Машину вернули заявителям. А днем того же дня попалась и подозреваемая в угоне. Ею оказалась 18-летняя девушка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Девушка под подпиской о невыезде.

Кроме того, в отношении подозреваемой возбуждено уже несколько уголовных дел по аналогичной статье. Так же она находится под подпиской о невыезде за кражу мобильного телефона и денежных средств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожники Ленобласти разыскивают «призрачного» гонщика с камнями.

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В Ленобласти доверчивый петербуржец сам отдал угонщице ключ от авто
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