Дорожники Ленобласти разыскивают «призрачного» гонщика с камнями

В Ленинградской области во Всеволожском районе в правоохранительные органы обратились дорожники. Они в «треногу» бросили камень, однако удар оказался не точным и в результате пострадал автомобиль.
Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту Ленобласти.
Оказалось, в Токсово что «призрачный» гонщик, вооружившись камнем, решил на скорости бросить в «треногу», которая фиксирует превышение скорости, камень. Но водитель мотоцикла оказался не самым метким стрелком. Он промахнулся и попал в машину, где находился оператор установки.
Все случилось еще прошлой неделе. Камень мотоциклиста сильно повредил крышу машины, на ней образовалась глубокая вмятина.
Камера и оператор не пострадали. Записи с видеорегистраторов переданы в правоохранительные органы.
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