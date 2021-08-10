Дорожники Ленобласти разыскивают «призрачного» гонщика с камнями

Дорожники Ленобласти разыскивают &#171;призрачного&#187; гонщика с камнями
Дорожники Ленобласти ищут «призрачного» гонщика-метателя камней. Фото: пресс-служба комитета по транспорту Ленобласти

В Ленинградской области во Всеволожском районе в правоохранительные органы обратились дорожники. Они в «треногу» бросили камень, однако удар оказался не точным и в результате пострадал автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту Ленобласти.

Оказалось, в Токсово что «призрачный» гонщик, вооружившись камнем, решил на скорости бросить в «треногу», которая фиксирует превышение скорости, камень. Но водитель мотоцикла оказался не самым метким стрелком. Он промахнулся и попал в машину, где находился оператор установки.

Все случилось еще прошлой неделе. Камень мотоциклиста сильно повредил крышу машины, на ней образовалась глубокая вмятина.

Камера и оператор не пострадали. Записи с видеорегистраторов переданы в правоохранительные органы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге закончили расследовать дело о группе автоугонщиков​.

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