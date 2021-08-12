Холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик: как узнать тип темперамента

Ученые выделяют четыре типа темперамента: холерик, флегматик, сангвиник и меланхолик. Каждому из них свойственен свой психологический портрет. Какие черты и особенности характера преобладают у представителей разных типов — в материале Gazeta.SPb.

Наверняка вы замечали, что некоторые люди от природы спокойны и медлительны, другие — эмоциональны и энергичны. Кто-то легко справляется со стрессом, кто-то становится агрессивным, а кто-то — замыкается в себе. Наше общение с окружающими, реакции на события и эмоциональное состояние во многом обусловлены типом темперамента.

Конечно, «чистого» холерика, сангвиника, меланхолика или флегматика встретить почти невозможно — темпераменты сочетаются в человеке самым причудливым образом. Однако преобладающий тип выделить все же можно. Это полезно для самых разных сфер жизни: помогает определить подходящий вид деятельности, найти комфортный способ общения и времяпрепровождения, выстроить отношения с близкими и многое другое.

Так, узнать холерика можно по эмоциональности. Как правило, он энергичный, импульсивный, повержен эмоциональным вспышкам. При этом холерик обладает огромной работоспособностью и не стесняется проявлять инициативу. С энтузиазмом берется за новые задачи, но страдает от рутинных действий. Холерик любит быть в центре внимания, с легкостью заводит знакомства и справляется с конфликтами. Холерики склонны к риску и приключениям и постоянно ищут что-то новое.

Флегматик, наоборот, медлительный, постоянный в своих стремлениях и малоэмоциональный. Флегматики всегда знают, чего хотят, и совсем не любят рисковать, поэтому просчитывают и взвешивают каждое решение. Представители этого типа темперамента способности работать «на длинной дистанции», шаг за шагом преодолевая трудности. При этом переубедить флегматика, даже если он ошибается, нелегко — нужны веские доводы и факты. Флегматикам сложно дается общение, как правило, друзья для них — узкий круг людей, проверенных годами.

Отличаются легкостью и подвижностью сангвиники. Они не переживают из-за неудач, жизнерадостны и оптимистичны. Быстро ориентируются в новой обстановке и с энтузиазмом берутся за новые задачи, если испытывают интерес. Сангвиники много работают, но избегают монотонной рутины. Легко сглаживают конфликты, общительны, и сохраняют самообладание и контроль над собой даже в сложных ситуациях. Однако с окружающими сангвиники предпочитают держать дистанцию.

Наконец, меланхолики — сдержанные, застенчивые, ранимые и впечатлительные. Меланхолики склонны долго и детально переживать даже самые незначительные события. Как правило, это утонченные люди с богатым воображением. Вместе с тем меланхолики хорошо адаптируются практически к любым обстоятельствам, внимательны к деталям, обладают хорошей памятью и расчетливы. На меланхолика можно положиться — это хороший друг, человек слова. В большой и шумной компании меланхолики чувствуют себя скованно, предпочитая общение с глазу на глаз. Они тяжело переносят конфликты и стресс, долго не могут избавиться от чувства обиды.

Добавим, что психологические портреты типов темперамента — лишь описание одной из сторон многогранного и разнообразного человеческого характера. К ним стоит относится внимательно, но помнить, что в каждом правиле возможны исключения.