У жительницы Пушкина арестовали автомобиль из-за долгов по кредиту

У жительницы Пушкина арестовали автомобиль из-за долгов по кредиту
Судебные приставы арестовали автомобиль. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

В Пушкине женщина не справилась с долговыми обязательствами перед банком и лишилась своего автомобиля. Машину продадут в счет погашения долга.

Как сообщили в пресс-службе петербургского управления ФССП, в отношении 40-летней жительницы Пушкина было возбуждено производство об обращении взыскания на предмет залога — автомобиля «Фольксваген Поло» 2014 года.

Женщина взяла кредит в банке, но не внесла ни одного платежа. Суд встал на сторону банка, исполнительный лист передали судебным приставам.

Добровольно должница не исполняла судебное решение. Иномарку нашли в Пушкине. Автомобиль арестован и отправлен на спецстоянку. В ближайшее время его оценят и реализуют, а вырученные деньги направят банку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отец погасил долг по алиментам, чтобы не остаться без машины.

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