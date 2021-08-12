Аргентина начала привиться «Спутником V», произведенным в стране

Аргентина начала использовать вакцину «Спутник V», произведённую в стране.

«Я очень рад тому, что лаборатория Richmond… направила Минздраву вакцины, произведенные в Аргентине… И сегодня начинается их распределение», — цитирует РИА «Новости» главу кабинета министров Сантьяго Кафьеро.

Речь идёт о первой и второй дозах вакцины, качество которых ранее было одобрено российским институтом Гамалеи.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.