Аргентина начала привиться «Спутником V», произведенным в стране

Аргентина начала привиться &#171;Спутником V&#187;, произведенным в стране
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Аргентина начала использовать вакцину «Спутник V», произведённую в стране.

«Я очень рад тому, что лаборатория Richmond… направила Минздраву вакцины, произведенные в Аргентине… И сегодня начинается их распределение», — цитирует РИА «Новости» главу кабинета министров Сантьяго Кафьеро.

Речь идёт о первой и второй дозах вакцины, качество которых ранее было одобрено российским институтом Гамалеи.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина коронавирус


 

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