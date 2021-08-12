В Воронеже возбудили уголовное дело после взрыва в автобусе

В Воронеже возбудили уголовное дело после взрыва в автобусе
Пострадали 12 человек. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Уголовное дело возбуждено по факту ЧП с автобусом в Воронеже, глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. Известно о 12 пострадавших. На месте происшествия работают спасатели и полиция.

«Количество пострадавших уточняется. Возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен председателем СК России на контроль в центральном аппарате», — сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Нижнем Новгороде на улице Краснодонцев – в девятиэтажном доме произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Из-за инцидента повреждены межквартирные перегородки и перекрытие между шестым и седьмым этажами.

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