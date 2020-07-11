В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в жилом доме

В результате пострадали три человека, всех жильцов пришлось эвакуировать.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники. Все случилось утром в Нижнем Новгороде на улице Краснодонцев – в девятиэтажном доме произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Из-за инцидента повреждены межквартирные перегородки и перекрытие между шестым и седьмым этажами.

Жителей дома пришлось эвакуировать – таковых оказалось 124 человека. В результате взрыва пострадали три человека, из огня вывели 11 граждан. Непонятно, каково состояние травмированных жильцов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Кировской области. Сотрудники МЧС вывели из здания 16 человек. В настоящее время проводится разбор завала.