Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Кировской области

Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Кировской области
Сотрудники МЧС эвакуировали 16 человек из многоквартирного жилого дома. Фото: Baltphoto/ Irina Motina

В поселке Кикнур Кировской области произошел взрыв газа с последующим обрушением. Один человек погиб, еще двое пострадали.

Трагический инцидент случился десятого июля в кирпичном доме. Как сообщает ТАСС, взрыв стал причиной обрушения перекрытия первого этажа. В доме произошел хлопок, но горения не последовало.

Сотрудники МЧС вывели из здания 16 человек. В настоящее время проводится разбор завала.

Как сообщили в СУ СК РФ по области, следователи организовали проверку по факту произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Большой Пушкарской в Петербурге загорелся доходный дом Басевича. Пламя охватило пятый, шестой и седьмой этажи. На месте работают сотрудники пожарно-спасательной части.

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