В Петербурге коронавирус подхватили еще 1 810 горожан

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки COVID-19 заболели 1 810 человек.

Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID. Всего с начала пандемии в городе на Неве заболели 553 119 местных жителей.

По суточному показателю Петербург занимает второе место среди регионов Российской Федерации. Лидером антирейтинга стала Москва — 2 529 случаев. На третьем месте Московская область — 1 223 зараженных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ создает новую группу экспертов для изучения происхождение COVID-19, и призывает не политизировать этот процесс.