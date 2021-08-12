ВОЗ создает новую группу экспертов для выяснения происхождения коронавируса

ВОЗ создает новую группу экспертов для выяснения происхождения коронавируса
Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

ВОЗ создает новую группу экспертов для изучения происхождение COVID-19, и призывает не политизировать этот процесс. Об этом сообщается в организации.

Всемирная организация здравоохранения создает Международную научную консультативную группу по происхождению новых патогенов, или SAGO, которая будет отвечать за разработку глобальной структуры для систематического изучения появления будущих новых патогенов с пандемическим потенциалом.

По последним данным, в мире с начала пандемии зафиксировано 205 166 298 случаев заражения ковидом, число смертельных исходов достигло 4 330 703.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

ВОЗ ковид коронавирус


 

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