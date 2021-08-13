Пятница 13-е: каким знакам Зодиака грозят опасности и неудачи

В культуре распространено осторожное отношение к дню, когда 13-е число месяца приходится на пятницу. Это время считают опасным и неудачным.

Является ли мифом негатив вокруг «пятницы 13-го» или нет, но для некоторых знаков Зодиака, уверяют астрологи, сегодняшний день действительно может принести разочарования и трудности.

Так, скорее всего день с самого утра не задастся у Овнов. Недоразумения и конфликты могут возникать как в семье, так и на работе. Эксперты предупреждают, что сегодня Овнам может поступить предложение о подработке, однако соглашаться на такое не стоит, поскольку выгоды дополнительная должность не принесет. Кроме того, стоит быть готовым к незапланированным крупным тратам и обострению хронических заболеваний.

Вряд ли сегодняшний день принесет радость и хорошее настроение Девам. Представителям этого знака сегодня лучше воздержаться от покупок и крупных трат, принятия важных решений или резких перемен. Домашние хлопоты лучше тоже отложить на потом — уборка или готовка могут лишь усугубить негативную атмосферу дня. Чрезмерная откровенность сегодня может обернуться для Дев неприятностями позже. Важно помнить, что если сегодня какая-то задача вам не по плечу — лучше не просить о помощи, а решить её самостоятельно, но позже.

Для Весов пятница 13-е, вероятнее всего, будет опустошенной. Важные или долгожданные планы могут отмениться, а данные вам обещания окажутся не такими уж правдивыми. Сегодня не стоит пытаться выполнять важные задачи или поручения — труд все равно пропадет даром. Наилучший способ прожить этот день — достичь максимальной гармонии с собой, чтобы избежать конфликтов с близкими и коллегами. Однако нужно быть настороже: ваши завистники не дремлют и сегодня могут быть особенно активны.