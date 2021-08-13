Пятница 13-е: каким знакам Зодиака грозят опасности и неудачи

Пятница 13-е: каким знакам Зодиака грозят опасности и неудачи
Сегодняшний день нужно прожить, по возможности, спокойно и бесконфликтно. Фото: pixabay

В культуре распространено осторожное отношение к дню, когда 13-е число месяца приходится на пятницу. Это время считают опасным и неудачным.

Является ли мифом негатив вокруг «пятницы 13-го» или нет, но для некоторых знаков Зодиака, уверяют астрологи, сегодняшний день действительно может принести разочарования и трудности.

Так, скорее всего день с самого утра не задастся у Овнов. Недоразумения и конфликты могут возникать как в семье, так и на работе. Эксперты предупреждают, что сегодня Овнам может поступить предложение о подработке, однако соглашаться на такое не стоит, поскольку выгоды дополнительная должность не принесет. Кроме того, стоит быть готовым к незапланированным крупным тратам и обострению хронических заболеваний.

Вряд ли сегодняшний день принесет радость и хорошее настроение Девам. Представителям этого знака сегодня лучше воздержаться от покупок и крупных трат, принятия важных решений или резких перемен. Домашние хлопоты лучше тоже отложить на потом — уборка или готовка могут лишь усугубить негативную атмосферу дня. Чрезмерная откровенность сегодня может обернуться для Дев неприятностями позже. Важно помнить, что если сегодня какая-то задача вам не по плечу — лучше не просить о помощи, а решить её самостоятельно, но позже.

Для Весов пятница 13-е, вероятнее всего, будет опустошенной. Важные или долгожданные планы могут отмениться, а данные вам обещания окажутся не такими уж правдивыми. Сегодня не стоит пытаться выполнять важные задачи или поручения — труд все равно пропадет даром. Наилучший способ прожить этот день — достичь максимальной гармонии с собой, чтобы избежать конфликтов с близкими и коллегами. Однако нужно быть настороже: ваши завистники не дремлют и сегодня могут быть особенно активны.

астрология гороскоп знаки зодиака пятница 13-го


 

Новости партнеров
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
Умер один из авторов Конституции России Сергей Ковалев
Умер один из авторов Конституции России Сергей Ковалев
Скандальная история строительства петербургской дамбы
Скандальная история строительства петербургской дамбы
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Британии разъяснили, почему коллективный иммунитет от коронавируса недостижим
В Ленобласти планируют смягчить COVID-ограничения
Пятница 13-е: каким знакам Зодиака грозят опасности и неудачи
Доктор Мясников объяснил, насколько сочетание гриппа и COVID-19 опасно для ...
С 14 по 17 августа Петербург ждут транспортные ограничения
В Ленобласти COVID подхватили 233 человека за сутки
Состоялось 41-е заседание ЦИК России
В Керчи ливень подтопил улицы