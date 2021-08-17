Заболеть COVID-19 после вакцины: риск для жизни или гарантия спасения

Заболеть COVID-19 после вакцины: риск для жизни или гарантия спасения
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Весь мир внимательно следит за новостями о случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией у тех, кто уже привился. Некоторые опасаются, что препараты для прививки могут привести только к более тяжелому течению болезни. Что происходит с заболевшими после вакцинации, объяснил врач Рошель Валенски.

Не так давно американская газета The New England Journal of Medicine опубликовала научную работу, в которой утверждается, что у заболевших граждан, которые ранее успели привиться от COVID-19, отмечается не такая серьезная вирусная нагрузка. Это говорит о том, что иммунная система привитых людей все-таки умеет распознавать коронавирус и способна бороться с ним.

С этими выводами согласился врач Рошель Валенски, который подчеркнул: более чем в 99% летальных исходов от коронавируса в США фиксировали среди тех, кто отказывался вакцинироваться. В то же время, 93% привитых граждан при заболевании COVID-19 вакцинация не требовалась.

Отметим, что ранее специалисты неоднократно подчеркивали: привитые люди остаются потенциальным источником распространения коронавируса в случае заболевания. Особенно они опасны для тех, кто курс вакцинации не прошел.

Именно поэтому даже привитым рекомендуют продолжать соблюдать все меры предосторожности – носить средства индивидуальной защиты и держать социальную дистанцию. При симптомах простуды следует сдать ПЦР-тест. Если COVID-19 после прививки все-таки подтвердился, высока вероятность того, что вы перенесете его в легкой форме.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что ученые из петербургского Института экспериментальной медицины (ИЭМ) сейчас занимаются разработкой вакцины против коронавируса на основе молочнокислых бактерий. В СМИ будущую вакцину уже назвали «ряженкой». Предполагается, что такой препарат будет действовать мягче классических вакцин и больше подойдет детям и пожилым людям. Пока препарат тестируют на животных.

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