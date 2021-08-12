Ученые приступили к испытаниям антиковидной вакцины-«ряженки»

В будущем эту вакцину планируют продавать в виде таблеток. Фото: pexels

В будущем эту вакцину планируют продавать в виде таблеток. Фото: pexels

Ученые из петербургского Института экспериментальной медицины (ИЭМ) разрабатывают вакцину против коронавируса на основе молочнокислых бактерий. Планируется, что препарат будет мягче других прививок и подойдёт детям и пенсионерам.

На данный момент новую вакцину тестируют на животных, рассказал заведующий отделом молекулярной микробиологии ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов в беседе с ТАСС в среду, 11 августа. По словам специалиста, у участников эксперимента вырабатывается устойчивый иммунный ответ. Это заметно по повышенному уровню антител — иммуноглобулинов класса A (IgA) и G (IgG) — в крови животных.

С ряженкой препарат, создаваемый в ИЭМ, ассоциируют из-за содержания в нем модифицированных молочнокислых бактерий-пробиотиков. Такой «щадящий» состав сделает вакцину подходящей для детей и людей пожилого возраста. «То, что она будет безопасной, я не сомневаюсь», — подчеркнул биолог.

Эксперт объяснил, что пробиотический штамм, попадая в кишечник, исчезает спустя неделю, «выполнив свою задачу». Благодаря этому воздействие на организм получается максимально мягким. По предварительным расчетам, ревакцинация новым лекарством возможна спустя полгода.

Более того, ученый считает, что в будущем «вакцина-ряженка» может продаваться в аптеках в виде капсул с модифицированным пробиотиком. Препарат фактически будет защищать «ворота» организма, рот и слизистую, не давая вирусу проникнуть дальше.

Этап тестирования вакцины на животных должен завершиться в ноябре, и в случае успешных результатов исследователи перейдут к клиническим испытаниям.