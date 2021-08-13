Собянин отменил ограничения на посещение зоопарков

Собянин отменил ограничения на посещение зоопарков
Пандемия ковида стала отступать из-за массовой прививки и протиокоронавирусным мерам. Фото: kremlin.ru

В столице отменили все ограничения на посещение зоопарков и крытых павильонов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее глава города отменил обязательное требование о переводе не менее 30% сотрудников компаний на дистанционный режим. Он отметил, что продолжают действовать рекомендации работодателям поддерживать режим дистанционки, если это возможно. Об этом сообщается на сайте Собянина.

Мэр Москвы отметил что пандемия ковида стала отступать из-за массовой прививки и протиокоронавирусным мерам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач и телеведущий Александр Мясников высказался о новом штамме коронавируса «йота». Ранее ученые заявляли о том, что его летальность может достигать 82%. Российский специалист уверен, что эти цифры явно преувеличены. Как отметил Александр Мясников, информация о смертности от штамма «йота» не может быть правдой.
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