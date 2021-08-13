Собянин отменил ограничения на посещение зоопарков

В столице отменили все ограничения на посещение зоопарков и крытых павильонов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее глава города отменил обязательное требование о переводе не менее 30% сотрудников компаний на дистанционный режим. Он отметил, что продолжают действовать рекомендации работодателям поддерживать режим дистанционки, если это возможно. Об этом сообщается на сайте Собянина. Мэр Москвы отметил что пандемия ковида стала отступать из-за массовой прививки и протиокоронавирусным мерам.