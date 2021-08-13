Доктор Мясников рассказал, насколько опасен новый штамм «йота»

Врач и телеведущий Александр Мясников высказался о новом штамме коронавируса «йота». Ранее ученые заявляли о том, что его летальность может достигать 82%. Российский специалист уверен, что эти цифры явно преувеличены.

Как отметил Александр Мясников, информация о смертности от штамма «йота» не может быть правдой. По его словам, ни один вирус не будет способен выжить с показателем летальности носителей в 82%.

Такие цифры означали бы, что автоматически умирают все носители, а вместе с ними погиб бы и вирус, поскольку он не может существовать вне клетки, без хозяина.

«Естественный отбор вычеркнет такой вирус очень быстро! Так что еще поживем!» — заключил доктор Мясников в своем Telegram-канале.

Отметим, что к выводам о летальности нового штамма пришла группа ученых из департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете. Исследование опубликовали на портале medrxiv.org.

Штамм «йота» впервые зафиксировали в Нью-Йорке в ноябре прошлого года. Еще тогда специалисты не знали, с чем имеют дело. Группа ученых решила проанализировать эпидемиологические данные и выяснила, что новый вариант вируса распространяется до 25% быстрее, чем другие известные штаммы. Кроме того, они заявили, что новая мутация увеличила долю умерших пациентов по всем возрастным категориям от 46% до 82%.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже прокомментировали эту информацию. Там считают, что «йота»-штамм не опаснее других, но может представлять серьезную угрозу.

В настоящее время известно о 27 тыс. случаев заражений таким штаммом. Сейчас эта мутация зафиксирована в списке ВОЗ как «вызывающая интерес».