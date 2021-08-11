В ВОЗ заявили, что новый «йота»-штамм COVID не опаснее предыдущих

В ВОЗ заявили, что новый «йота»-штамм COVID не опаснее предыдущих
Количество заразившихся новым штаммом продолжает уменьшаться, заявила представитель ВОЗ. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Новый «йота»-штамм коронавируса не является более опасным, однако также представляется серьезным. Об этом заявила представитель ВОЗ Мария ван Керкхове.

Специалист рассказала, что новый вариант COVID-19 был выявлен еще в ноябре 2020 года, а в марте 2021 он был внесен в список, вызывающих интерес. В основном «йота»-штамм присутствует в Соединенных Штатах.

Как сообщил ТАСС, представитель ВОЗ подчеркнула, что к настоящему моменту зафиксировано 27 тыс. случаев заражений. И добавила, что новый штамм не опаснее предыдущих.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученый объяснил «высокую летальность» штамма «Йота».

ВОЗ Йота новые штаммы коронавируса


 

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