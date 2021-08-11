Ученый объяснил «высокую летальность» штамма «Йота»

Ученый объяснил «высокую летальность» штамма «Йота»
Для людей старше 60 лет коэффициент смертности составляет 1%. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Штамм коронавируса «Йота» не настолько опасен, как об этом сообщили СМИ. Об заявил директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии на базе ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Игорь Красильников.

По его словам, данный вариант инфекции был обнаружен в октябре 2020 года в Нью-Йорке. В настоящее время во всем мире «Йота» не распространяется, а снижает свою активность.

Эксперт объяснил в беседе с телеканалом «Звезда», что ранее этот штамм сравнивался с «Дельтой», доминирующей в настоящее время во всем мире. И добавил, что даже ученые нью-йоркского здравоохранения написали, что данный штамм увеличивает коэффициент смертности на 82%.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Канаде нашли средство для подавления COVID-19.

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