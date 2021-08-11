В Канаде нашли средство для подавления COVID-19

В Канаде нашли средство для подавления COVID-19
Исследователям удалось выявить ингибиторы, нацеленные на основную протеазу Mpro, расщепляющую вирусные белки и участвующую в размножении вируса. Фото: unsplash

Канадские ученые обнаружили препараты, которые возможно будут эффективны против коронавирусной инфекции.

Для поиска вирусных ингибиторов ученые из Университета Альберты использовали источник синхротронного излучения Canadian Light Source (CLS). Статья об этом опубликована в European Journal of Medicinal Chemistry.

Исследователям удалось выявить ингибиторы, нацеленные на основную протеазу Mpro, расщепляющую вирусные белки и участвующую в размножении вируса. Оказалось, что GC376, который способен превращаться в лекарство внутри организма и применяется для лечения коронавируса у кошек, эффективно подавляет Mpro SARS-CoV-2. С помощью CLS научные сотрудники изучили, как молекулы препарата взаимодействуют с протеазой на структурном уровне.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученый из Оксфорда назвал невозможным создание коллективного иммунитета.

COVID-19 исследование ученые


 

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В Канаде нашли средство для подавления COVID-19
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