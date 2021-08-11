Ученый из Оксфорда назвал невозможным создание коллективного иммунитета

Ученый из Оксфорда назвал невозможным создание коллективного иммунитета
«Дельта» будет передаваться до тех пор, пока абсолютно все население не будет вакцинировано. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Дельта-штамм коронавируса делает невозможным формирование коллективного иммунитета. Такое заявление сделал руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от COVID-19 Эндрю Поллард.

По его словам, вирус продолжает заражать даже привившихся. Вместо массовой вакцинации он предложил сосредоточить усилия на лечении тех, кто уже заболел.

В интервью The Guardian профессор сообщил, что вакцины, которые уже используются, эффективны в защите от тяжелого течения болезни и летальных исходов, но не оберегают от заражения.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусологи оценили вероятность подъема заболеваемости COVID осенью.

вакцинация дельта-штамм коронавирусная пандемия


 

Новости партнеров
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Мужчина впал в кому на станции метро
Мужчина впал в кому на станции метро "Гостиный Двор"
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученый из Оксфорда назвал невозможным создание коллективного иммунитета
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП во Всеволожском районе
Вирусолог назвал сроки нового всплеска заболеваемости COVID
Один человек пострадал при квартирном пожаре на Академика Лебедева
Асмус напугала поклонников фото с перебинтованной головой и опухшим лицом
После поножовщины в отделении неврологии на Костюшко возбудили дело
В Ботаническом саду упал 160-летний величественный дуб
Два автобуса не поделили пассажиров на Невском проспекте