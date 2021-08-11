Ученый из Оксфорда назвал невозможным создание коллективного иммунитета

«Дельта» будет передаваться до тех пор, пока абсолютно все население не будет вакцинировано. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

«Дельта» будет передаваться до тех пор, пока абсолютно все население не будет вакцинировано. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Дельта-штамм коронавируса делает невозможным формирование коллективного иммунитета. Такое заявление сделал руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от COVID-19 Эндрю Поллард.

По его словам, вирус продолжает заражать даже привившихся. Вместо массовой вакцинации он предложил сосредоточить усилия на лечении тех, кто уже заболел.

В интервью The Guardian профессор сообщил, что вакцины, которые уже используются, эффективны в защите от тяжелого течения болезни и летальных исходов, но не оберегают от заражения.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусологи оценили вероятность подъема заболеваемости COVID осенью.