Ученый из Оксфорда назвал невозможным создание коллективного иммунитета

Дельта-штамм коронавируса делает невозможным формирование коллективного иммунитета. Такое заявление сделал руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от COVID-19 Эндрю Поллард.
По его словам, вирус продолжает заражать даже привившихся. Вместо массовой вакцинации он предложил сосредоточить усилия на лечении тех, кто уже заболел.
В интервью The Guardian профессор сообщил, что вакцины, которые уже используются, эффективны в защите от тяжелого течения болезни и летальных исходов, но не оберегают от заражения.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусологи оценили вероятность подъема заболеваемости COVID осенью.