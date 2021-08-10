Вирусологи оценили вероятность подъема заболеваемости COVID осенью

Рост заболеваемости может быть связан со сменой сезонов. Фото: комитет по здравоохранению

Рост заболеваемости может быть связан со сменой сезонов. Фото: комитет по здравоохранению

Подъем заболеваемости коронавирусом может произойти осенью, однако пока неизвестно, насколько он может быть сильным. Об этом заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

По ее словам, рост заболеваемости может быть связан со сменой сезонов, простудами, климатическими и температурными условиями. Вирусолог отметила в беседе с РБК, что показатели заболеваемости будут зависеть от того, как россияне будут соблюдать призывы к вакцинации и меры защиты.

По словам профессор МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского, способствовать новой вспышке COVID-19 может в том числе возвращение людей из отпусков, а также начало трудового и учебного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у жителей Петербурга появилась возможность записаться на вакцинацию через социальную сеть «ВКонтакте».