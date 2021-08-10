Петербуржцы могут записаться на прививку от ковид «ВКонтакте»

У жителей Петербурга появилась возможность записаться на вакцинацию через социальную сеть «ВКонтакте».
Об этом сообщает комитет здравоохранению Петербурга 10 августа.
Так, в начале последнего летнего месяца начало работать мини-приложение «Вакцинация COVID-19» «ВКонтакте». Через него горожане могут записаться на вакцинация в медицинские учреждения Северной столицы.
Удобство приложения в том, что оно содержит информацию о свободных талонах на прививку для каждого района Петербурга.
Воспользоваться новым способом записи довольно легко. Необходимо выбрать место, время и ввести личные данные.
Разработкой приложения занимались в Петербургском информационно-аналитическом центре.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Вектор» оценил необходимость массовой вакцинации детей от ковида.