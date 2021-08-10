Петербуржцы могут записаться на прививку от ковид «ВКонтакте»

Записаться на вакцинацию в Петербурге можно через приложение "ВКонтакте". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Записаться на вакцинацию в Петербурге можно через приложение "ВКонтакте". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

У жителей Петербурга появилась возможность записаться на вакцинацию через социальную сеть «ВКонтакте».

Об этом сообщает комитет здравоохранению Петербурга 10 августа.

Так, в начале последнего летнего месяца начало работать мини-приложение «Вакцинация COVID-19» «ВКонтакте». Через него горожане могут записаться на вакцинация в медицинские учреждения Северной столицы.

Удобство приложения в том, что оно содержит информацию о свободных талонах на прививку для каждого района Петербурга.

Воспользоваться новым способом записи довольно легко. Необходимо выбрать место, время и ввести личные данные.

Разработкой приложения занимались в Петербургском информационно-аналитическом центре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Вектор» оценил необходимость массовой вакцинации детей от ковида.