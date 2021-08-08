«Вектор» оценил необходимость массовой вакцинации детей от ковида

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

В «Векторе» специалисты оценили необходимость введения массовой вакцинации детей от COVID-19.

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что дети переносят вирус «принципиально легче».

В настоящее время говорить о необходимости массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса даже после сертификации соответствующей вакцины пока нет смысла.

Также Максютов отметил, что необходимо иметь в наличии эффективный инструмент защиты детей от коронавирусной инфекции.

«Новые варианты коронавируса могут оказаться еще более чувствительными для детей и более опасными для них», — уточнил он.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что опасный штамм ковида обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады.