Опасный штамм ковида обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады

Опасный штамм ковида обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады
Мутацию обнаружили в аэропорту. Фото: unsplash
Американские СМИ утверждают, что незадолго до начала летней Олимпиады в Токио Япония передала в Глобальную базу данных геномов вирусов сведения о том, что обнаружила в стране опасный штамма ковида «Лямбду».
Как стало известно, широкой общественности сообщать о выявленнии штамма до окончания Олимпийских игра Япония не хотела. Мутацию обнаружили в аэропорту. Она оказалась у женщины, прилетевшей из Перу в столицу Японии. Об этом сообщает Daily Beast.
Штамм «Лямбда» впервые обнаружили в Перу в прошлом году. Мутация опасна особой заразностью.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что пол человека может повлиять на вероятность развития постковидного синдрома.
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