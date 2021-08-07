Опасный штамм ковида обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады

Американские СМИ утверждают, что незадолго до начала летней Олимпиады в Токио Япония передала в Глобальную базу данных геномов вирусов сведения о том, что обнаружила в стране опасный штамма ковида «Лямбду».

Как стало известно, широкой общественности сообщать о выявленнии штамма до окончания Олимпийских игра Япония не хотела. Мутацию обнаружили в аэропорту. Она оказалась у женщины, прилетевшей из Перу в столицу Японии. Об этом сообщает Daily Beast.