В Роспотребнадзоре назвали наиболее подверженную длинному COVID группу

В Роспотребнадзоре назвали наиболее подверженную длинному COVID группу
Постковидный синдром чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Фото: pixabay.com

Заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что пол человека может повлиять на вероятность развития постковидного синдрома.

Так, этот синдром чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Эпидемиолог обратила внимание на то, что существуют и другие факторы риса. Это пожилой возраст, тяжелое течение болезни, наличие хронических патологий, сообщает РИА Новости.

Врач отметила, что подтвержденной информации о половых различиях в течении ковида нет. Однако, некоторые эксперты утверждают, что мужчины болеют дольше.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Векторе» рассказали о доле суперраспространителей в России. Так, определить их точное число трудно, потому что картина в разных субъектах разная. Специалист обратил внимание на то, что в некоторых регионах проводятся массовые мероприятия, в которых россияне участвуют без масок.

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