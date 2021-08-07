В «Векторе» рассказали о доле суперраспространителей в России

В некоторых регионах проводятся массовые мероприятия, в которых россияне участвуют без масок. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В некоторых регионах проводятся массовые мероприятия, в которых россияне участвуют без масок. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Доля суперраспространителей ковида, которые заражают вирусом больше среднестатистической нормы, в нескольких регионах России может достигать 80% и более. Об этом заявил сотрудник научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

Так, определить их точное число трудно, потому что картина в разных субъектах разная. Специалист обратил внимание на то, что в некоторых регионах проводятся массовые мероприятия, в которых россияне участвуют без масок и не соблюдают социальную дистанцию. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперт заявил, что даже в регионах со спокойной ситуацией до половины всех заражений ковидом приходится на суперраспространителей, которые не соблюдают меры безопасности и даже с плохим самочувствием выходят на улицу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые Барселонского института глобального здоровья провели исследование и выяснили, как долго сохраняются выработанные при коронавируса антитела. Их научная статья опубликована в журнале Nature Comunications.