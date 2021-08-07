Стало известно, как долго сохраняются выработанные при ковиде антитела

Ученые уверяют, что они сохраняются около семи месяцев после заболевания.

Ученые Барселонского института глобального здоровья провели исследование и выяснили, как долго сохраняются выработанные при коронавируса антитела. Их научная статья опубликована в журнале Nature Comunications.

В исследовании приняли участие 578 человек, которые болели коронавирусом бессимптомно или в легкой форме. У них каждый месяц брали пробы крови и проверяли уровень антител. В итоге выяснилось, что они сохранялись примерно семь месяцев.

«Снижение происходит, но стабилизируется, и даже в 75% случаях, которые мы не можем отнести к повторному заражению, происходит повышение. Но мы не знаем, из-за чего»,

— объясняет соавтор исследования Хемма Монкуниль.

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