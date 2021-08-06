Роспотребнадзор разъяснил, где маски носить не нужно

Средства индивидуальной защиты на улице не нужны, если речь не идет о массовом мероприятии. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, использовать масок необходимо при посещении закрытых помещений.

Попова также отметила в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24», что данное требование действует также в большей части стран мира.

Напомним, в России за сутки выявили 22 660 тыс. случаев коронавируса. Жертвами COVID-19 стали 792 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончался 163 301 граждан РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 600 безмасочников поймали за июль в метро и транспорте Петербурга. Горожанам напомнили, что отсутствие маски в первый раз обойдется им в 4 тыс. рублей, повторный отказ использовать СИЗ — в 5 тыс. рублей.