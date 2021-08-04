Более 600 безмасочников поймали за июль в метро и транспорте Петербурга

За июль в общественном транспорте Петербурга поймали более 663 безмасочника.

С 1 по 31 июля сотрудники Комитета по транспорту Петербурга провели в общественном транспорте 60 рейдов по выявлению нарушителей масочного режима.

Как сообщили в пресс-службе комитета, в отношении пассажиров подземки составили 397 актов и ещё 266 актов — на пассажиров наземного транспорта.

На основании указанных актов комитет составляет протоколы об административных правонарушениях и направляет их в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Горожанам напомнили, что отсутствие маски в первый раз обойдется им в 4 тыс. рублей, повторный отказ использовать СИЗ — в 5 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на автобусном вокзале Петербурга поймали восьмерых безмасочников.