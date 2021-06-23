На автобусном вокзале Петербурга поймали восьмерых безмасочников

Сотрудники Смольного проверили соблюдение масочного режима на автобусном вокзале на набережной Обводного канала.

Безмасочников на автобусном вокзале искали сотрудники комитета по транспорту Петербурга. Как сообщили в пресс-службе ведомства, большинство пассажиров даже при жаркой погоде с пониманием относятся к необходимости использования масок в общественных местах.

На пассажиров, которые отказались надеть маски, составили восемь актов о нарушении масочного режима. Далее ведомство подготовит административные протоколы, которые рассмотрит комитет по вопросам законности и правопорядка.

Напомним, что нарушение масочного режима грозит штрафом в 4 тысячи рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов усилил контроль за масочным режимом в Петербурге.