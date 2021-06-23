На автобусном вокзале Петербурга поймали восьмерых безмасочников

На автобусном вокзале Петербурга поймали восьмерых безмасочников
В общественном транспорте Петербурга по-прежнему действует масочный режим. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Сотрудники Смольного проверили соблюдение масочного режима на автобусном вокзале на набережной Обводного канала.

Безмасочников на автобусном вокзале искали сотрудники комитета по транспорту Петербурга. Как сообщили в пресс-службе ведомства, большинство пассажиров даже при жаркой погоде с пониманием относятся к необходимости использования масок в общественных местах.

На пассажиров, которые отказались надеть маски, составили восемь актов о нарушении масочного режима. Далее ведомство подготовит административные протоколы, которые рассмотрит комитет по вопросам законности и правопорядка.

Напомним, что нарушение масочного режима грозит штрафом в 4 тысячи рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов усилил контроль за масочным режимом в Петербурге.

автобусный вокзал безмасочники нарушение масочного режима новости СПб


 

Новости партнеров
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Смольном рассказали, как решался транспортный коллапс на ...
Июньская жара поставила рекорд за всю историю метеонаблюдений в Петербурге
В Ленобласти ночного дрифтера на «Ауди» могут лишить водительских прав
Ковид-стационары Петербурга срочно ищут медиков из-за нехватки персонала
На автобусном вокзале Петербурга поймали восьмерых безмасочников
В Петербурге ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду
Петербург обновил рекорд по суточной смертности от коронавируса
«Манго Телеком» расширил возможности конструктора интеграций