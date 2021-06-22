Беглов усилил контроль за масочным режимом в Петербурге

Беглов усилил контроль за масочным режимом в Петербурге
Масочный режим в торговых центрах. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Северной столице по поручению губернатора Александра Беглова усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах.

Сотрудники Смольного и правоохранительных органов стали чаще проводить рейды и проверки в общественном транспорте, учреждениях культуры, торговле и общепите. Об этом 22 июня сообщили в городском правительстве.

В метро на входе проверяют наличие масок. Безмасочников не обслуживают в кассах и просят покинуть станцию, а также составляют административные протоколы. Только за 21 июня в метрополитене составили 12 таких актов.

Сотрудники комитета по транспорту каждую неделю составляют порядка 50 актов за несоблюдение масочного режима в наземном транспорте.

За десять дней, с 11 по 21 июня, сотрудники Смольного, Роспотребнадзора и правоохранители проверили 979 объектов — магазины, общепит, кинотеатры, кальян-бары и лофт пространства. По итогам проверок составлено 200 протоколов, 32 посетителей оштрафовали за отказ надеть маску.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ситуация все хуже: Смольный обвиняет в росте заболеваемости COVID-19 молодежь.

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