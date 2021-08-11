Может убить до 82% заболевших: новый штамм «йота» пожирает страну за страной

В мире до сих пор нет уверенности в том, насколько разработанные вакцины могут противостоять индийскому штамму «дельта». Новая угроза пришла из Нью-Йорка. Штамм «йота», который уже успел распространиться в 27 странах, может повысить летальность в отдельных возрастных категориях заболевших до 82%. Gazeta.SPb рассказывает, что известно о крайне коварной мутации и объясняет, почему ее надо опасаться.

Впервые штамм «йота» выявили в Нью-Йорке в ноябре прошлого года. Тогда еще специалисты не понимали до конца, с чем имеют дело. Теперь группа ученых из департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете пришли к выводу о том, что новая мутация способно серьезно повысить уровень смертности от COVID-19.

Исследование опубликовали на портале medrxiv.org. Авторы изучали эпидемиологические данные по Нью-Йорку за период с ноября 2020-го по апрель 2021 годов. Так вскрылось, что новый вариант вируса распространяется до 25% быстрее, чем другие известные штаммы.

Это не единственная опасность «йоты». Дело в том, что этот вариант значительно повышает коэффициент смертности от инфекции. Этот показатель – доля умерших пациентов от общего числа инфицированных. Он вырос по всем категориям – в возрасте 45-64 лет – на 46%, в категории старше 75 лет – на 62%. Больше всего новая мутация опасна для заболевших в возрасте от 65 до 74 лет. В ней летальность повышается на 82%.

По предварительным данным, штамм «йота» не только более заразный и патогенный, но и способен скрыться от иммунного ответа.

Пока у ученых нет так много информации об этой мутации, но уже ясно, что бед она может натворить немало.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что создатели российской вакцины «КовиВак» утверждают: она может эффективно противостоять штамму «дельта». Напомним, что в основе этого препарата лежит убитый вирус.