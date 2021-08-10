«КовиВак» против штамма «дельта»: способна ли дефицитная вакцина победить сильнейшую мутацию

Главный неприятель в мире сегодня – распространившаяся мутация коронавируса «дельта». Из-за нее заболевание протекает в более тяжелой форме и повышается риск летального исхода. Вакцины же запустили в гражданский оборот до того, как новый штамм начал проникать в страну за страной. Разработчики уверены, что «КовиВак» способен противостоять и ему.

Напомним, что «КовиВак» стал третьей вакциной, которая вошла в гражданский оборот в России. Ее разработал Центр им. Чумакова. Он значительно отличается от двух других препаратов. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2. Он был убит, но сохранил способность вызывать иммунную реакцию. Такой метод разработки вакцин называют «классическим». Препарат в этом случае содержит весь набор белков вирусной частицы. Это означает, что более полным может быть и иммунный ответ. Известно, что для создания «КовиВака» образцы взяли у одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.

Промышленное производство препарата началось в марте. К этому времени по миру уже успел распространиться штамм «дельта». К настоящему времени было зарегистрировано три его подвида – в разных странах он отличается несколькими мутациями и спайковым белком. В Индии считают, что именно штамм «дельта» стал причиной второй волны коронавируса в стране.

Создатели «КовиВака» провели исследования и выяснили, что «КовиВак» эффективен против штамма «дельта» так же, как и против альфа-штамма коронавируса.

Напомним, что сейчас «КовиВак» — дефицитный препарат. Дело в том, что в гражданский оборот было выпущено не так много доз, как, например «Спутника V». Россиян же препарат привлекает тем, что он был разработан именно по «классическому» методу. Есть мнение о том, что он легче переносится организмом и эффективнее работает. Впрочем, российские власти не раз заявляли: все вакцины одинаково хороши.