Когда нехватка дефицитного «КовиВака» наконец закончится

Препарата «КовиВак», которым прививают от коронавируса, в ближайшее время не станет больше. Охота россиян за ним привела к дефициту, на расширение производства уйдет не один месяц.

Как сообщил первый заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Фисенко, наращивание объемов займет несколько месяцев.

Так же ситуация складывалась с другими вакцинами.

«После «Спутника V» у нас появилась «ЭпиВакКорона», которая сейчас тоже наращивает производство. Третьей была вакцина «КовиВак», которая в принципе сейчас находится на стадии трансляции на большое производство», — уточнил чиновник.

Для расширения производства необходимо пройти цепочку разработки, клинических исследований, регистрации и масштабирования производства вакцин.

В июне центр имени Чумакова выпустил в гражданский оборот миллион доз.

«КовиВак» разлетается моментально. С дефицитом препарата столкнулись и Москва, и Петербург. Причин для этого несколько. «КовиВак» кардинально отличается от других вакцин, «ЭпиВакКороны» и двух версий «Спутника». «КовиВак» содержит настоящий вирус, но убитый. Создатели препарата уверены в том, что такой состав вакцины позволяет человеку получить набор всех антигенов вируса и антител.

Есть также мнение о том, что «КовиВак» легче переносится. Заместитель генерального директора Центра им. М.П. Чумакова по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов сообщал, что большинство жалоб – неприятные ощущения в месте укола. Правда, риск побочных эффектов это не отменяет.

Еще активнее за «КовиВаком» начинают охотиться из-за его нехватки – многие думают, что препарат хороший, поскольку пользуется такой популярностью.