Почему все вокруг охотятся за вакциной «КовиВак» с мертвым вирусом

В России – ажиотажный спрос на вакцину «КовиВак», разработанную Центром им. Чумакова. И Москва, и Петербург уже сталкивались с нехваткой этого препарата. Причин для этого эксперты видят несколько. Gazeta.SPb изучила разные мнения.

Вакцина с мертвым вирусом

Главное отличие «КовиВака» от «ЭпиВакКороны» и двух версий «Спутника» в том, что она сделана из цельного вируса, который был убит. Создатели препарата уверены в том, что такой состав вакцины позволяет человеку получить набор всех антигенов вируса и антител.

При производстве «Спутника V» используют два разных типа аденовируса человека с фрагментом гена SARS-CoV-2. «ЭпиВакКорона» базируется на пептидной платформе из искусственно синтезированных фрагментов это же S-белка. «КовиВак» же создавался по «классическому» методу. Это и есть одна из причин его популярности.

Без «побочки»?

Еще одна причина — мнение о том, что препарат переносится легче. Заместитель генерального директора Центра им. М.П. Чумакова по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов сообщал, что большинство жалоб – неприятные ощущения в месте укола.

Впрочем, это не говорит о том, что у препарата нет побочных эффектов. Официально среди них – головня боль, кратковременная гипертермия, увеличение лимфоузлов и другие.

В дефиците

«Не хватает, значит, хороший», — такая мысль также заставляет россиян выстраиваться в офисы за «КовиВаком». Этот препарат стал третьим зарегистрированным в России. Большую часть граждан к этому моменту успели привить «Спутником V», а вот наладить масштабное производство «КовиВака» — нет.

Эту вакцину, как и другие российские препараты, кроме «Спутника Лайт», надо вводить дважды. Интервал между прививками составляет две недели. Формирование иммунитета начинается на 42-й день после первого этапа.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что нужно знать тем, кто собирается привиться «КовиВаком».