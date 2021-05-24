В Петербург поступила первая партия «КовиВака»: что нужно знать о новой вакцине

Жителей Петербурга начнут прививать от коронавируса новым препаратом, который был разработан в ФГБНУ им. М.П.Чумакова. Gazeta.SPb рассказывает, что известно о новой вакцине.

О поступлении в Петербург первой партии «КовиВака» в понедельник, 24 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. Уточняется, что город получил 9360 комплектов доз.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, в настоящее время специалисты отмечают тенденцию к росту заболеваемости.

«Чтобы избежать его, необходимо увеличить темпы вакцинации. Особенно в преддверии летних каникул и отпусков. С сегодняшнего дня петербуржцы могут выбрать любую из трех имеющихся в городе вакцин – Спутник V, ЭпиВакКорона или КовиВак», — сообщил Александр Беглов.

Главное отличие этой вакцины от двух других российских препаратов в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Ее создатели утверждают, что это дает человеку полный набор всех антигенов этого вируса и, соответственно, всех антител.

Как и у других препаратов, У «КовиВака» есть ряд противопоказаний. Воздержаться от прививки рекомендуют беременным и кормящим женщинам, а также детям.

Прививку не делают людям, у которых наблюдались тяжелые поствакцинальные осложнения на любые предыдущие вакцинации, а также пациентам с тяжелыми аллергиями.

Противопоказана вакцинация при острых лихорадочных состояниях, острых инфекционных и обострении хронических заболеваний. Прийти пункт вакцинации в этих случаях следует только через 2-4 недели после выздоровления.

Во время исследований серьезных побочных эффектов вакцины выявлено не было. У 15% участников отмечали легкую боль в месте укола. У единичных участников испытаний фиксировали головную боль и легкое повышение температуры.

Отметим, что за все время в Петербурге пройти вакцинацию успели 652 750 человек. Из них 552 562 завершили полный цикл. С учетом новой партии в городе остается 163 792 комплекта доз вакцины.