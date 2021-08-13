Проценко заявил, что постковидный синдром длится до двух месяцев

Проценко заявил, что постковидный синдром длится до двух месяцев
Частые симптомы постковида: утомляемость, забывчивость и раздражительность, негативные эмоциональные проявления. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Длительность постковидного синдрома у пациентов, перенесших заболнвание ковидом, составляет около двух месяцев. Об этом заявил главврач в Коммунарке Денис Проценко.

Данные показали, что у пациентов до 60 лет он длится около двух месяцев, у пенсионеров может быть дольше. В исследовании приняли участие 250 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Частые симптомы постковида: утомляемость, забывчивость и раздражительность, негативные эмоциональные проявления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в столице отменили все ограничения на посещение зоопарков и крытых павильонов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее глава города отменил обязательное требование о переводе не менее 30% сотрудников компаний на дистанционный режим. Он отметил, что продолжают действовать рекомендации работодателям поддерживать режим дистанционки, если это возможно

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