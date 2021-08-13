В Ленобласти планируют смягчить COVID-ограничения

В Ленобласти планируют смягчить COVID-ограничения
Рекомендации к ношению масок сохраняются. Фото: комитет по здравоохранению

В Ленинградской области готовятся смягчить коронавирусные ограничения.

Об этом стало известно в пятницу, 13 августа. Смягчение ограничений планируется в «жёлтой» и «зелёной» зонах по коронавирусу.

Как сообщил Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора», в «желтой» зоне могут облегчить проведение мероприятий и снять часть ограничений для бизнеса. В районах, относящихся к «зеленой» зоне, планируют снять все запреты.

Напомним, в 47-м регионе за последние сутки коронавирус выявили у 233 человек. 101 человек к настоящему времени выздоровел,15 пациентов с COVID-19скончались.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти коронавирусом заразились 0,9% привитых.

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