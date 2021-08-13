Пятница 13-е: чего ждать от «самого плохого» дня в году?

Первая и единственная в этом году пятница, совпавшая с 13-м днем месяцем, пришлась на август. Поэтому сегодня Gazeta.SPb напомнит историю «несчастливого» дня и многочисленных суеверий, связанных с ним.

Число 13 имеет негативную окраску с незапамятных времен. Установить точное происхождение этой приметы сложно: по некоторым представлениям, это связано с Тайной вечерей, на которой присутствовали Христос и 12 апостолов, есть предположение, что в пятницу 13 октября 1307 года французский король Филипп Красивый приказал схватить рыцарей ордена тамплиеров, и это стало концом братства.

Неизвестно, можно ли воспринимать какую-то из версий всерьез, однако суеверное отношение к этой дате прочно закрепилось не только в русской, но и мировой культуре. В психологии даже появилось специальное название для такого страха — трискайдекафобия.

Люди, склонные верить в приметы и знаки, обычно не планируют на пятницу 13-е серьезных дел. Особенно избегают каких-либо начинаний — открытия бизнеса, новой работы, масштабного путешествия. Также сегодня рекомендуется не давать и не брать денег в долг — рискуете расстаться с крупной суммой или попасть в беду. Даже случайно найденные на улице купюры могут принести несчастье.

Играть свадьбу в пятницу 13-е строго не рекомендуется — скорее всего, семейная жизнь будет недолгой. Да и в целом веселиться в этот день — не к добру. Еще одно поверье гласит, что сегодня не стоит смотреть в зеркало, так как это дурная примета.

Лучше всего провести этот день спокойно: отдыхать, высыпаться, заниматься спортом. И главное помнить, что суеверия и предрассудки страшны лишь для тех, кто в это искренне верит. Дурные приметы можно превратить в самые хорошие, не относясь к цифрам и датам слишком серьезно.