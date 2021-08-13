В Британии разъяснили, почему коллективный иммунитет от коронавируса недостижим

Со временем будут появляться ещё более опасные мутации ковида. Фото: pixabay.com

Со временем будут появляться ещё более опасные мутации ковида. Фото: pixabay.com

Британский ученый Эндрю Поллард заявил, что из-за снижения эффективности вакцин против ковида коллективный иммунитет к нему недостижим.

Он уверен, появление новых штаммов ковида ослабляет действие вакцины и приводит к тому, что ковидом заражаются даже вакцинированные. Поллард отметил, что со временем будут появляться ещё более опасные мутации ковида. Об этом сообщает RT.

Британский ученый уверен, целью прививочной кампании должно стать не достижение коллективного иммунитета, а предотвращение тяжёлых осложнений и смерти из-за ковида.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области готовятся смягчить коронавирусные ограничения. Об этом стало известно в пятницу, 13 августа. Смягчение ограничений планируется в «жёлтой» и «зелёной» зонах по коронавирусу. В районах, относящихся к «зеленой» зоне, планируют снять все запреты.