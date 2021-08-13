В Британии разъяснили, почему коллективный иммунитет от коронавируса недостижим

В Британии разъяснили, почему коллективный иммунитет от коронавируса недостижим
Со временем будут появляться ещё более опасные мутации ковида. Фото: pixabay.com

Британский ученый Эндрю Поллард заявил, что из-за снижения эффективности вакцин против ковида коллективный иммунитет к нему недостижим.

Он уверен, появление новых штаммов ковида ослабляет действие вакцины и приводит к тому, что ковидом заражаются даже вакцинированные. Поллард отметил, что со временем будут появляться ещё более опасные мутации ковида. Об этом сообщает RT.

Британский ученый уверен, целью прививочной кампании должно стать не достижение коллективного иммунитета, а предотвращение тяжёлых осложнений и смерти из-за ковида.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области готовятся смягчить коронавирусные ограничения. Об этом стало известно в пятницу, 13 августа. Смягчение ограничений планируется в «жёлтой» и «зелёной» зонах по коронавирусу. В районах, относящихся к «зеленой» зоне, планируют снять все запреты.

великобритания коллективный иммунитет коронавирус смерть ученые


 

Новости партнеров
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
"Эталон" выкупил Ленинградский дворец молодежи и построит там премиальное жилье
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кабмин выделил еще более 1,6 млрд руб. на бесплатные лекарства
Житель Кингисеппа избил 24-летнюю падчерицу, угрожая ружьем
В Британии разъяснили, почему коллективный иммунитет от коронавируса недостижим
В Ленобласти планируют смягчить COVID-ограничения
Пятница 13-е: каким знакам Зодиака грозят опасности и неудачи
Доктор Мясников объяснил, насколько сочетание гриппа и COVID-19 опасно для ...
С 16 по 25 августа ограничат движение по улице Маршала Говорова
В Ленобласти COVID подхватили 233 человека за сутки