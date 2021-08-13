Россиян предупредили об опасных свойствах мяты

Мята помогает при множестве болезней, но может и спровоцировать некоторые. Фото: pixabay

Мята помогает при множестве болезней, но может и спровоцировать некоторые. Фото: pixabay

Мята — одна из самых популярных специй. Её добавляют практически в любые блюда, с нею готовят десерты и напитки. Но как выяснилось, ароматное и сочное растение обладает не только полезными, но и опасными свойствами.

Использование мяты имеет свои последствия и побочные эффекты. К примеру, это растение может вызвать аллергию, негативно влиять на концентрацию внимания, спровоцировать варикозное расширение вен и даже привести к снижению либидо у мужчин.

Кроме того, перечная мята строго противопоказана людям с пониженным артериальным давлением — она понижает его еще сильнее, что грозит гипотоникам серьезными проблемами со здоровьем.

Однако стоит вспомнить и о полезных свойствах мяты, ведь не зря она так активно используется при лечении самых разных недугов. В частности, это растение содержит ментол, которые раздражает холодимые рецепторы, нервные и кровеносные сосуды. Их расширение производит анестетический эффект — человек гораздо меньше чувствует боль.

С помощью мятного отвара можно стабилизировать артериальное давление, нормализовать работу системы пищеварения, избавиться от тошноты, изжоги и болей и улучшить перистальтику кишечника. Им же можно прополоскать больное горло, чтобы снять воспаление и уменьшить неприятные ощущения.

Травяные сборы, одним из ингридиентов которых является мята, используют для лечения гепатита, холецистита и желчекаменной болезни. Мята также содержит эфирные масла, помогающие в борьбе с золотистым стафилококком.

Если две ложки перечной мяты залить 0,5 л кипятка и дать настояться 10-15 минут, получившимся напитком можно облегчить симптомы цистита и болезненных менструаций. Две ложки сухих листьев, залитые 300 мл кипятка и настоянные в течение полутора часов, хорошо помогают при острых респираторных инфекциях. Принимать такой отвар стоит по столовой ложке 3-4 раза в день.

Важно помнить, что полезные свойства мяты актуальны только в случае отсутствии аллергии на это растение. При проявлении аллергических реакций мяту лучше исключить из рациона.