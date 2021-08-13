ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за роста цен

ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за роста цен
Если компаниям предъявят обвинение, то им придется платить штраф - до 15% от годовой выручки. Фото: «Пятерочка»

Федеральная антимонопольная служба начала проверки крупнейших российских магазинов — «Пятерочки», «Перекрестка», «Магнита» и «Ленты». Их подозревают в антиконкурентном сговоре.

Проверки начали после жалоб россиян на рост цен. ФАС хочет не допустить необоснованного повышения цен социально значимые товары. Она также изучает причины возможного повышения цен. Об этом сообщает РИА «Новости».

Если компаниям предъявят обвинение, то им придется платить штраф — до 15% от годовой выручки. В прошлом году оборот этих компаний превысил четыре триллиона рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу провело анализ и установило, что доля самой крупной компании X5 Retail Group (Пятерочка, Перекресток, Карусель) выросла с 27,4% в 2019 году до 28,9% за 2020 год, в основном за счет «Пятерочки» и частично «Перекрестка».
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