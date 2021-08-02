ФАС по Петербургу: «Пятерочка» и «Перекресток» растут законно

Санкт-Петербургское УФАС России каждый год проводит анализ доли торговых сетей (в процентах) на рынке розничной торговли продовольственными товарами в Петербурге. По итогам проведения анализа было установлено, что доля самой крупной компании X5 Retail Group (Пятерочка, Перекресток, Карусель) выросла с 27,4% в 2019 году до 28,9% за 2020 год, в основном за счет «Пятерочки» и частично «Перекрестка».

В ходе анализа установили, что наращивание оборота торговой сети произошло без приращения площадей. Об этом сообщает УФАС России по Петербургу.

При этом Санкт-Петербургское УФАС России отмечает, что превышение торговой сетью двадцатипятипроцентной доли от объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах соответствующего административно-территориального образования само по себе не является нарушением антимонопольного законодательства.

Также само по себе не влечет обязанности торговой сети принимать меры по ее снижению, в том числе, например, путем закрытия приобретенной или арендованной до такого повышения площади торговых объектов, расторжения договоров аренды, сокращения объема предлагаемых к реализации продовольственных товаров.

Установлено, что информация об общем объеме всех продовольственных товаров, реализованных в отчетном году в границах субъекта Российской Федерации в денежном выражении размещается Росстатом на официальном сайте в сети Интернет ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным годом.

Запрет, предусмотренный частью 1 статьи 14 Закона о торговле, применяется с момента официального размещения Росстатом информации об общем объеме всех реализованных продовольственных товаров в случае, если торговая сеть превысила двадцать пять процентов доли объема реализованных продовольственных товаров в отчетном году.

Он также прекращает применяться в момент следующего официального размещения Росстатом информации об общем объеме всех реализованных продовольственных товаров в случае, если доля торговой сети не превысила двадцать пять процентов от объема всех реализованных продовольственных товаров в следующем отчетном году.

Указанная позиция соответствует определению Верховного Суда Российской Федерации от 17.01.2019 N 305-ЭС18-17616 по делу N А41-67497/17, в котором указано, что при решении вопроса о соответствии договора заключенного сетью требованиям статьи 14 Закона о торговле не может быть учтен расчет с использованием информации Росстата об общем объеме всех продовольственных товаров, реализованных в отчетном году, опубликованной позднее даты заключения такого договора.

Запретительное условие закона для заключения сделок, направленных на увеличение торговых площадей, возникает только с момента официального опубликования данных, применительно к оспоренному договору.

Таким образом, основания для возбуждения в отношении X5 Retail Group дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства, в данном случае, отсутствуют.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла решение по жалобе небольшого петербургского перевозчика «Автолайн».